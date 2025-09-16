Оболонь відмовила в трансфері Марченка володарю Кубка Кубків
Футболіст поки на лікарняному
40 хвилин тому
Денис Марченко/ Фото: Оболонь
Слован (Братислава) виходив на Оболонь з пропозицією відносно трансферу 18-річного голкіпера Дениса Марченка, повідомляє Inside UPL.
Столичну команду не влаштували 800 тисяч євро, що пропонував чемпіон Словаччини. Офер володаря Кубка Кубків сезону 1968/69 був скромнішим за Металіст 1925, що давав 1 мільйон євро + бонуси.
Наразі Марченко проходить відновлення після перелому руки, через який пропускатиме ЧС-2025 (U-20), що прийматиме Чилі.