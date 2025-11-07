У матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги Кам'янець-Подільський Епіцентр приймав київську Оболонь на полі у Тернополі. Зустріч завершилася перемогою гостей із рахунком 2:1.

Оболонь одразу задала тон грі, забивши два голи у перші 15 хвилин. На 11-й хвилині відзначився Денис Устименко, а вже за чотири хвилини з пенальті Олег Слободян, який сам заробив 11-метровий.

Господарі змогли відповісти лише у другому таймі. На 74-й хвилині Вадим Сидун влучним ударом головою скоротив відставання.

Після цього забитих м'ячів більше не було, і фінальний свисток зафіксував перемогу Оболоні.

Чемпіонат України, 12-й тур

Епіцентр – Оболонь – 1:2

Голи: Устименко, 11, Слободян, 15 (пен) - Сидун, 74