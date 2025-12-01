Захисник Руху Юрій Копина висловився щодо перемоги над своєю колишньою командою в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги проти Олександрії (1:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Команда витратила багато сил, адже грала на важкому полі. У цьому матчі була боротьба до останньої хвилини, тому всі дуже задоволені, що «Рух» везе додому три очки.

«Олександрія» для мене не чужий клуб, і завжди приємно повертатися сюди. В складі «містян» багато футболістів, з якими я раніше грав в одній команді. Тож для мене був додатковий стимул здобути перемогу у цьому поєдинку.

Моя заміна це скоріше перестраховка. Нещодавно я мав ушкодження, і аби не було рецидиву, вирішили що краще провести заміну. Я граю на тій позиції, де потрібен команді і де мене бачить тренерський штаб. Ми грали з одним опорним та двома півзахисниками, які розташовувались вище, тому можна сказати, що я розташовувався ближче до атаки.

Вся команда хоче, аби в турнірній таблиці «Рух» перебував якомога далі від зони вильоту та перехідних матчів. Ми постараємось здобувати позитивний результат у наступних матчах, щоб покращити своє турнірне становище.