Очеретько — про матч з Азербайджаном: «Всі з посмішками їдуть додому»
Хавбек синьо-жовтих поділився своїми думками після гри з Азербайджаном
44 хвилини тому
Олег Очеретько/фото: УАФ
Півзахисник збірної України Олег Очеретько поділився враженнями після перемоги над Азербайджаном (2:1) у кваліфікації до ЧС-2026.
«Азербайджан добре захищався і нам було тяжко розкрити їхню оборону. Ми повинні були грати у свій футбол і все.
Ми втомились, зараз в дорогу. Всі з посмішками їдуть додому. Головне — перемога», — наводить слова Очеретька Суспільне Спорт.
За підсумками чотирьох турів українська команда набрала сім очок та утримує другу позицію у групі D.
Україна випереджає Ісландію на три бали, а Азербайджан – на шість. Лідирує Франція, маючи на три очки більше.