Півзахисник збірної України Олег Очеретько поділився враженнями після перемоги над Азербайджаном (2:1) у кваліфікації до ЧС-2026.

«Азербайджан добре захищався і нам було тяжко розкрити їхню оборону. Ми повинні були грати у свій футбол і все.

Ми втомились, зараз в дорогу. Всі з посмішками їдуть додому. Головне — перемога», — наводить слова Очеретька Суспільне Спорт.