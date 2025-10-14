Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України U-18 (гравці 2008 року народження) в рамках навчально-тренувального збору в Хорватії завершила товариський турнір поєдинком проти ровесників зі Швеції.

У стартовому матчі синьо-жовті програли господарям — 0:2, а потім здобули перемогу над Уельсом — 1:0. Тож сьогодні, 14 жовтня, українці в очній дуелі зі шведами змагалися за друге місце. На той час Хорватія, перемігши Уельс, достроково забезпечила собі першу позицію.

Перший тайм відбувся у помірному темпі з рівною грою та взаємними моментами. На початку зустрічі відзначився воротар Крапівін, який відбив небезпечний удар з кута штрафного майданчика. Суперники мали шанс зіграти на добиванні, проте не використали його. У відповідь гарну нагоду отримав Мартинюк.

До перерви рахунок залишався незмінним 0:0, однак уже на початку другого тайму шведи вийшли вперед. Після проходу правим флангом і прострілу вздовж воріт Садарангані обіграв захисника біля дальньої стійки і відправив м'яч у сітку. На 70-й хвилині за порушення Костюка у власному карному майданчику арбітр призначив пенальті, який суперник реалізував і збільшив перевагу вдвічі.

Попри всі зусилля синьо-жовтих принаймні скоротити розрив (хороші моменти були у Люсіна та Андрейка), шведи діяли організовано в обороні і зберегли свої ворота «на замку» до фінального свистка. У підсумку — 0:2. Збірна України фінішує на турнірі третьою. Навчально-тренувальний збір триватиме до 16 жовтня.

Міжнародний турнір у Хорватії, третій тур

Україна U-18 – Швеція U-18 0:2

Гол: Садарангані, 47, Саєд, 71 (пен.)

Україна (U-18): Крапівін, Калюжний, Бугай, Милокост, Ясінський (Люсін, 46), Мартинюк (Андрейко, 46), Костюк (Шерстюк, 74), Джурабаєв, Середа (Федоренко, 60), Дериконь, Меньшиков (Зудін, 46).

Попередження: Крапівін, 36 – Саєд, 36

