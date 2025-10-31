Сергій Стаднюк

У 11-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді поступилася Хетафе.

Гра розпочалася у рівній боротьбі, проте господарі поступово перехопили ініціативу після перерви. На 72-й хвилині Мартін відкрив рахунок, вдало зігравши після подачі з флангу. Наприкінці зустрічі Хетафе зміцнив перевагу – Майораль реалізував свій момент, зробивши рахунок 2:0.

Жирона змогла відповісти лише в доданий час. Стуані забив гол престижу на 94-й хвилині, реалізувавши пенальті, проте на більше гостей уже не вистачило.

🇺🇦 Нападник Владислав Ванат провів на полі весь матч і завдав лише одного удару. Оцінка футболіста – 6.1.

🇺🇦 Вінгер Віктор Циганков відіграв 58 хвилин, також завдав одного удару в площину, одного разу успішно пішов у дриблінг. Оцінка – 6.5.

🇺🇦 Голкіпер Владислав Крапивцов не взяв участі у матчі. Українець всі 90 з лишком хвилин провів на лаві запасних.

Жирона з сімома очками у турнірній таблиці посідає останнє місце у таблиці. Хетафе (17) несподівано шостий.

Ла Ліга, 11-й тур

Хетафе – Жирона 2:1

Голи: Мартін, 72, Майораль, 86 – Стуані, 90+4

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене (Абкар, 46), Дуарте, Ріко — Феменія (М. Мартін, 46), Мілья (Камара, 90+1), Арамбаррі, Гомес да Коста (Алекс Санкріс, 46)— Лісо (Нею, 90+1), Майораль.

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Рінкон, 76), Рейс, Блінд, Морено — І. Мартін (Стуані, 76), Вітсель, Унахі — Рока (Хіль, 59), Ванат, Циганков (Лемар, 59).

Попередження: Іглесіас, 83