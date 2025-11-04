Одноклубник Забарного став переможцем премії Golden Boy 2025
Футболіст паризької команди отримав визнання
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе став переможцем премії Golden Boy 2025, яку вручає відоме італійське видання Tuttosport найкращим гравцям сезону до 21 року.
Французький вінгер випередив у голосування 24 гравців.
У сезоні 2024/25 ПСЖ за участі Дуе виграв усі титули окрім Клубного чемпіонату світу, де у фіналі парижани поступилися Челсі з рахунком 0:3.
Сам Дезіре минулої кампанії показав наступну статистику: 61 матч, 16 голів, 16 асистів.
Цього літа до ПСЖ перейшов український центральний захисник Ілля Забарний, який підписав контракт до 30 червня 2030 року.
