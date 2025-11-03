Михайло Цирук

У вівторок, 4 листопада, відбудуться стартові поєдинки четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів, серед яких будуть по-справжньому топові протистояння. Ліверпуль на Енфілді прийматиме Реал, а мюнхенська Баварія зустрінеться проти ПСЖ Іллі Забарного. Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинків ігрового дня.

19:45 Наполі - Айнтрахт

Враховуючи те, що Наполі лідирує в Серії А, а Айнтрахт балансує в середині турнірної таблиці Бундесліги, і виграв лише один з останніх семи матчів, з фаворитом цієї зустрічі все відносно ясно. Втім і команда Конте зараз далеко не безгрішна: з останніх пʼяти поєдинків перемогла тільки у двох.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Наполі

19:45 Славія - Арсенал

Все ясно з фаворитом і у цій парі, і чи не єдина інтрига матчу в Празі - з яким рахунком переможе Арсенал. Команда Артети ще не втрачала очок у цьому розіграші, тож має чудовий шанс зберегти 100% показник набраних балів та, можливо, навіть очолити турнірну таблицю.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Арсенала

22:00 Атлетіко - Юніон

Очевидним претендентом на перемогу буде мадридський Атлетіко, який прийматиме бельгійський Юніон. Дебютант ЛЧ розпочав свій шлях у головному єврокубку з перемоги над ПСВ, однак після цього зазнав двох поразок. Атлетіко також має лише три очки, оскільки спершу програв Ліверпулю (2:3), потім розгромив Айнтрахт (5:1), а далі знову програв англійському клубу, цього разу Арсеналу (0:4). Тож у майбутній грі команді Сімеоне дуже важливо набирати максимальну кількість балів.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Атлетіко

22:00 Буде/Глімт - Монако

У Норвегії на нас чекає битва команд, що невдало розпочали цей розіграш, та середняків турнірної таблиці. І якщо вимагати чогось від Буде/Глімта на рівні ЛЧ досить важко, то для Монако два очки в трьох стартових турах та розгромна поразка від Брюгге (1:4) - точно не той старт, на який сподівалася команда. Хто покращить своє турнірне становище після цієї зустрічі?

Прогноз XSPORT.ua – нічия

22:00 Ліверпуль - Реал

В одному з найцікавіших матчів ігрового дня кризовий Ліверпуль, який на вихідних перервав серію з пʼяти поразок поспіль на внутрішній арені, прийматиме стабільний та міцний Реал, який в принципі програв у цьому сезоні лише одного разу. Форма команд натякає що фаворитом пари будуть саме вершкові, втім на Енфілді червоні вміють дивувати, і спробують показати це навіть такому грізному супернику.

Прогноз XSPORT.ua – Реал не програє

22:00 Олімпіакос - ПСВ

Від одного з найкращих матчів дня перейдемо до одного з найбільш посередніх, у якому Олімпіакос Романа Яремчука прийматиме ПСВ. Голландці розпочали турнір цілком гідно, здобувши у чотирьох матчах три очки, а от у греків поки справи кепські: тільки один бал, здобутий у матчі з Пафосом (0:0). Чи вдасться команді українця покращити турнірну ситуацію?

Прогноз XSPORT.ua – перемога ПСВ

22:00 ПСЖ - Баварія

Матч дня номер два, а може навіть і номер один, тут уже кому що більше подобається. ПСЖ дозволив собі трохи скинути оберти після неймовірно успішного попереднього сезону, і це добре видно по тому, як команда періодично мучиться в Лізі 1, де у 11 турах втратила вже 9 очок.

Проте у Лізі чемпіонів усе інакше, і там у парижан повний порядок: три перемоги в трьох матчах та перше місце у турнірній таблиці. Але Баварія у ще більшому порядку, адже мюнхенський куб, станом на листопад, ще не втратив жодного очка в сезоні: ні в чемпіонаті, ні в ЛЧ, ніде. А на календарі, нагадаємо, уже листопад. Чи зможуть Забарний і компанія вперше в сезоні засмутити німецьку машину?

Прогноз XSPORT.ua – нічия

22:00 Тоттенгем - Копенгаген

Після досить обнадійливого старту сезону лондонський Тоттенгем поступово почав здуватися. З останніх пʼяти матчів шпори виграли лише один, а попередні два взагалі програли. Домашній матч з Копенгагеном - чудова нагода повернутися на переможний шлях, адже далі на команду Томаса Франка чекають дуже складні суперники.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Тоттенгема

22:00 Ювентус - Спортінг

Якщо не знаючи попередніх результатів команд сказати, що це зустріч 12 та 25 колективів турнірної таблиці, багато хто подумав би, що вищу сходинку посідає саме Ювентус, проте тут усе навпаки. Туринці ще жодного разу не перемагали у цій ЛЧ, набравши два очки за нічиї з Боруссією (4:4) та Вільярреалом (2:2), тоді як Спортінг, завдяки перемогам над Кайратом (4:1) та Марселем (2:1) має шість балів. Чи зможе команда Лучано Спаллетті здобути першу перемогу у поточному розіграші головного єврокубка?

Прогноз XSPORT.ua – перемога Ювентуса

У матеріалі використані фото Getty Images