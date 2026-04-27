Сергій Разумовський

Українські футболісти Ілля Забарний та Роман Яремчук потрапили до символічних збірних 31-го туру чемпіонату Франції одразу за версіями двох авторитетних джерел — WhoScored і L’Équipe.

Захисник ПСЖ Ілля Забарний увійшов до команди тижня від WhoScored з оцінкою 7,3. Нападник Ліона Роман Яремчук отримав ще вищий бал — 8,6. Обидва українці також були включені до символічної збірної туру за версією L’Équipe, де Забарний отримав оцінку 6, а Яремчук — 7.

Команда 31-го туру Ліги 1 від WhoScored

Символічна збірна 31-го туру від L’Équipe

Потрапляння до таких рейтингів стало наслідком успішних виступів обох гравців у матчах чергового туру Ліги 1. Забарний допоміг ПСЖ здобути виїзну перемогу над Анже з рахунком 3:0, відігравши матч «на нуль» і зробивши свій внесок у надійну гру команди в обороні.

Яремчук, своєю чергою, став одним із головних героїв домашнього поєдинку Ліона проти Осера. Український форвард оформив дубль і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:2.