Сергій Разумовський

Відомий статистичний портал SofaScore представив символічну збірну сезону-2025/26 у турецькій Суперлізі. До числа найкращих футболістів чемпіонату за підсумками кампанії потрапили одразу двоє українських гравців Трабзонспора – захисник Арсеній Батагов та вінгер Олександр Зубков.

Обидва українці провели сильний сезон у складі команди з Трабзона та стабільно демонстрували високий рівень гри, що відобразилося й у підсумкових оцінках статистичного ресурсу. Середній рейтинг Батагова за сезон склав 7,23 бала, що стало п’ятим показником серед усіх футболістів символічної команди. Зубков отримав ще трохи вищу оцінку – 7,24, посівши четверте місце за цим показником.

Для обох українців потрапляння до символічної збірної стало визнанням їхнього внеску у результати Трабзонспора протягом сезону. Клуб був максимально близьким до Ліги чемпіонів, однак в передостанньому турі програли боротьбу Фенербахче за друге місце.

Найкращим футболістом сезону турецької Суперліги за версією SofaScore став півзахисник Бешикташа Оркун Кекчю. Його середня оцінка склала 7,55 бала, що стало найвищим результатом серед усіх гравців чемпіонату.

Team of the Week provided by Sofascore

Водночас сезон для Арсенія Батагова завершився на дуже неприємній ноті. Український захисник отримав важку травму, через яку ризикує залишитися поза футболом на тривалий період. За попередніми прогнозами, повернення Батагова на поле може відбутися не раніше 2027 року.