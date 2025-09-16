Один з лідерів старої Ворскли достроково повертається в УПЛ
Футболіст 7 років відіграв в Полтаві
близько 1 години тому
Артем Челядін / Фото - ФК Ворскла
Півзахисник Ворскли Артем Челядін незабаром буде представлений в якості гравця Колоса, повідомляє «Футбол з вертольоту».
25-річний гравець залишається діючим гравцем Ворскли, поки триває врегулювання заборгованостей перед гравцем.
Челядін може укласти контракт з Колосом до суботньої гри з Вересом в 6 турі УПЛ.
Артем перебуває в системі Ворскли з 2017 року: 138 матчів, 6 голів, 11 асистів.
Карпати знов не виграли в футбол, перша перемога Епіцентру та заслужені ляпаси для грандів.
Поділитись