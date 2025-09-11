Лівий захисник Данііл Романенко офіційно став гравцем Ворскли, повідомляє сайт клубу.

З 21-річним українцем укладено дворічний контракт. Раніше він залишив Олександрію на правах вільного агента.

В активі Романенка один забитий гол у 19 матчах за другу команду Олександрії у Другій лізі. У полтавському клубі зазначили, що гравець уже готується до шостого туру Першої ліги сезону 2025/26.

Наступний матч Ворскли пройде в неділю, 14 вересня, проти Агробізнесу і розпочнеться о 13:00.

Раніше легенда Ворскли заявив, що жалкує, що так і не зіграв за збірну України.