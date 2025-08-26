Сергій Стаднюк

Леверкузенський Баєр підписав іспанського правого захисника Лукаса Васкеса. Про це повідомляє пресслужба клубу.

34-річний футболіст перейшов на правах вільного агента після завершення контракту з Реалом Мадрид наприкінці минулого сезону. Васкес уклав угоду з німецьким клубом до 30 червня 2027 року і виступатиме у складі фармацевтів під номером 21.

Спортивний директор «фармацевтів» Сімон Рольфес поділився думками щодо підписання.

З підписанням Лукаса Васкеса ми отримуємо надзвичайно досвідченого гравця, який за останні десять років у складі Реала виграв усе можливе. Він технічно сильний, тактично грамотний, чудовий асистент і стратег. Завдяки своїй майстерності та великому досвіду Лукас суттєво впливатиме на нашу гру і стане опорою команди. Сімон Рольфес

Васкес майже всю свою кар’єру в Реалі був другим номером. Однак у сезоні 2024/25 був одним із ключових гравців мадридського клубу через травму Карвахаля. Він провів 53 офіційні матчі, з яких 32 – у Ла Лізі та 10 – у Лізі чемпіонів. Загалом на його рахунку 402 поєдинки за Реал і 23 трофеї. При цьому, футболіст провів лише дев’ять ігор у складі збірної Іспанії.

Сам Васкес поділився емоціями після підписання контракту.

Тепер я з нетерпінням чекаю продовження кар’єри в Баєрі Леверкузен. Це клуб, про який мені багато розповідали тренер Хабі Алонсо та мій давній партнер по Реалу Дані Карвахаль. Мої розмови з керівництвом підтвердили почуте: Баєр 04 максимально орієнтований на перемоги, голодний до успіху та налаштований на найвищі цілі. Така філософія цілком збігається з моїм баченням, і я радий прагнути нових здобутків разом із Леверкузеном. Лукас Васкес

Раніше повідомлялося, що Арсенал може оформити перехід захисника Баєра.