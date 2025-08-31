Бенфіка оголосила про перехід півзахисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, повідомляє офіційний сайт клубу.

22-річний хавбек орендований лісабонським грандом з правом викупу. У новій команді Георгій гратиме під номером 10.

Комісія з цінних паперів та бірж Португалії оприлюднила, що Шахтар отримає за оренду Судакова 6.7 мільйони євро, а по її завершенні Бенфіка має виплатити 20.2 млн євро.

Шахтар також матиме право на отримання 25% від вартості майбутнього трансферу зазначеного гравця. Слід зазначити, що Бенфіка має можливість зменшити цей відсоток з 25% до 15% шляхом сплати фіксованої суми в розмірі 6 мільйонів євро.

