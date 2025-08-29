Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков невдовзі продовжить кар'єру в португальській Бенфіці.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, угода футболіста з лісабонським клубом діятиме до 2030 року. Гравець уже досяг домовленості за особистим контрактом і 29 серпня вирушить до Португалії для проходження медогляду.

Як раніше повідомляв Фабріціо Романо, сума трансферу складе 27 мільйонів євро, ще 5 мільйонів передбачені як бонуси. Крім того, донецький клуб отримає 20% від продажу хавбека.

У складі Бенфіки вже виступає ще один ексгравець Шахтаря воротар збірної України Анатолій Трубін. Зазначимо, що португальський клуб 27 серпня пробився до групового етапу Ліги чемпіонів, обігравши турецький Фенербахче за сумою двох зустрічей (0:0, 1:0).