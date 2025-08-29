Судаков прибув у Португалію для підписання контракту з Бенфікою
Українець змінив клуб
близько 2 годин тому
Фото - ФК Шахтар
Український півзахисник Георгій Судаков прибув сьогодні вранці до Португалії, щоб пройти медичне обстеження та підписати контракт з Бенфікою. Хавбек донецького Шахтаря прилетів приватним літаком до Тіреша в супроводі спортивного директора «орлів» Руї Педро Браза, повідомляє Record.
За даними джерела, Бенфіка уклала контракт з 22-річним Судаковим у четвер, заплативши за нього близько 30 млн євро.
Нагадаємо, що гравцем лісабонської команди є український голкіпер Анатолій Трубін.
У нинішньому сезоні хавбек встиг відіграти 10 поєдинків і зробив дві результативні передачі.