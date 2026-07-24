Павло Василенко

Збірна Німеччини офіційно розпочала новий етап своєї історії, призначивши Юргена Клоппа головним тренером національної команди. Легендарний наставник змінив на посаді Юліана Нагельсманна, який залишив збірну після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2026, де німці вибули вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Парагваю в серії пенальті.

59-річний Клопп підписав контракт на чотири роки – до завершення чемпіонату світу 2030 року. За інформацією німецьких ЗМІ, його річна зарплата буде дещо вищою за сім мільйонів євро, які отримував Нагельсманн. Нового наставника офіційно представили у Франкфурті, де він провів свою першу пресконференцію.

Разом із Клоппом до тренерського штабу увійшли його багаторічні соратники Петер Кравіц і Пепейн Лейндерс, а також колишній захисник збірної Німеччини Свен Бендер. Для Клоппа це перше тренерське призначення після відходу з Ліверпуля у 2024 році. Останнім часом він працював директором з футболу в структурі Red Bull.

Дебют нового наставника може відбутися вже восени в Лізі націй. У вересні та жовтні Німеччина зіграє проти Нідерландів, Сербії та Греції, а перший матч Клоппа на чолі Бундестіму стане одним із найочікуваніших футбольних поєдинків сезону.