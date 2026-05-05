Володимир Кириченко

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері розглядається як один із можливих кандидатів на посаду наставника мадридського Реала. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, керівництво іспанського клубу включило 54-річного фахівця до шорт-листа претендентів на заміну нинішньому тренеру і є одним з головних варіантів.

Емері очолив Астон Віллу восени 2022 року, а його чинна угода з англійським клубом розрахована до 2029 року. При цьому наголошується, що іспанця може зацікавити робота в Реалі, особливо на тлі фінансових обмежень бірмінгемців.

Зараз Астон Вілла йде п'ятою у турнірній таблиці АПЛ, набравши 58 очок у 35 матчах сезону.

Крім того, команда продовжує виступ у єврокубках. У півфіналі Ліги Європи клуб зустрічається з Ноттінгемом. Перший матч завершився поразкою «Вілли» з рахунком 0:1, матч-відповідь пройде 7 травня.

Раніше Емері вже працював у чемпіонаті Іспанії, тренуючи Альмерію, Валенсію, Севілью та Вільярреал.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче призначити головним тренером Клоппа в парі з легендою мадридців.