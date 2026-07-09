Павло Василенко

Юрген Клопп перебуває за крок від призначення головним тренером збірної Німеччини. Як повідомляє Sky Germany, якщо в останній момент не станеться несподіваного повороту, фахівець підпише контракт із Німецьким футбольним союзом до 2030 року.

Після вильоту Бундестім з чемпіонату світу-2026 в 1/8 фіналу Юліан Нагельсманн погодився залишити посаду, а Клопп одразу став головним кандидатом на його заміну. Очікується, що нова угода охоплюватиме два великі турніри – Євро-2028 та чемпіонат світу-2030.

За інформацією джерела, фінальні переговори між сторонами заплановані на найближчі вихідні. При цьому чинна співпраця Клоппа з Red Bull не стане перешкодою – компанія готова відпустити спеціаліста одразу після досягнення домовленості з DFB.

Після відходу з Ліверпуля у 2024 році Клопп не працював тренером, хоча його ім'я неодноразово пов'язували з топклубами та національними командами. До цього він здобув світове визнання завдяки роботі в Майнці, дортмундській Боруссії та Ліверпулі. Якщо призначення відбудеться, Німеччина збереже свою давню традицію довіряти національну команду лише вітчизняним тренерам.