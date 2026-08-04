Сергій Разумовський

Чилійський Коло-Коло у своїх соцмережах оголосив про підписання воротаря національної збірної Кабо-Верде Жозімара Евори Діаса, більш відомого під футбольним прізвиськом Возінья.

Найтитулованіший клуб Чилі презентував голкіпера ще 24 липня, однак його приїзд до Південної Америки кілька разів відкладався. Причиною стали труднощі з оформленням необхідних документів, а також особисті обставини футболіста.

Точний термін угоди Коло-Коло офіційно не повідомив. Водночас, за інформацією Transfermarkt, контракт 40-річного воротаря з чилійським клубом розрахований до 31 грудня 2026 року.

Останньою командою Возіньї був португальський Шавіш, який виступає у другому дивізіоні країни. У сезоні-2025/26 голкіпер провів 19 матчів у всіх турнірах. У шести з них він зумів зберегти свої ворота недоторканими.

Найбільшу увагу до персони Возіньї привернув його виступ на чемпіонаті світу-2026. Воротар зіграв чотири матчі у складі збірної Кабо-Верде та двічі завершував поєдинки без пропущених голів.

На Мундіалі голкіпер встановив вікове досягнення, ставши найстаршим дебютантом в історії турніру. Попри солідний вік, Возінья продемонстрував упевнену гру та продемонстрував, що залишається конкурентоспроможним на міжнародному рівні.

Особливо яскравим став виступ воротаря в матчі проти збірної Іспанії (0:0), яка згодом стала чемпіоном світу. Возінья неодноразово рятував свою команду та привернув увагу футбольних уболівальників і ЗМІ.

Після чемпіонату світу популярність голкіпера різко зросла. Його сторінка в Instagram почала стрімко набирати підписників, а сам Возінья став одним із найпомітніших воротарів у світовому футболі. У соціальних мережах він навіть випередив Тібо Куртуа за кількістю підписників серед голкіперів, які продовжують професійну кар’єру.