Павло Василенко

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья нарешті прибув до Чилі, де завершить свій перехід до Коло-Коло. Після майже десятиденної затримки трансфер, який опинився під загрозою зриву, все ж наближається до офіційного завершення.

«Я дуже радий бути тут. Хочу подякувати вболівальникам за їхнє терпіння. До зустрічі на стадіоні «Монументаль», – сказав 40-річний голкіпер після прибуття до Сантьяго.

Найтитлованіший клуб Чилі оголосив про підписання Жозімара Евори Діаса, більш відомого як Возінья, ще 24 липня. Однак його приїзд кілька разів переносили через проблеми з оформленням документів та особисті обставини. Згодом з'явилися чутки, що воротар може обрати марокканський РС Беркан, який нібито запропонував йому вигідніші фінансові умови.

У підсумку Возінья приземлився в аеропорту Сантьяго, де його зустріли численні вболівальники Коло-Коло з прапорами, банерами та скандуваннями.

На чемпіонаті світу-2026 голкіпер став найстаршим дебютантом турніру та привернув увагу яскравою грою у складі збірної Кабо-Верде. Особливо відзначався його виступ у матчі проти майбутніх чемпіонів світу – збірної Іспанії.

У клубі повідомили, що вже у вівторок Возінья приєднається до тренувань і буде офіційно представлений уболівальникам. Крім того, Чилійська федерація футболу змінила регламент, дозволивши воротареві виступати з прізвиськом «Возінья» на футболці. Раніше правила вимагали використовувати лише офіційне прізвище, однак для досвідченого голкіпера зробили виняток.

До Чилі Возінья перебрався з португальського Шавеша, за який виступав після завершення контракту з клубом другого дивізіону Португалії.