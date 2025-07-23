ОФІЦІЙНО. Ліверпуль підписав нападника за 95 мільйонів євро
Форвард Айнтрахта Уго Екітіке приєднався до червоних
44 хвилини тому
Уго Екітеке / фото - Ліверпуль
Англійський Ліверпуль офіційно оголосив про трансфер французького нападника Уго Екітіке. 23-річний форвард перейшов до складу червоних із франкфуртського Айнтрахта. Про це повідомили офіційні канали клубу.
Умови контракту поки не розголошуються, однак, за даними інсайдерів, угода обійшлася англійцям у 95 мільйонів євро.
У минулому сезоні 2024/25 Екітіке провів 48 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 12 результативних передач. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 75 мільйонів євро.
Це перше велике придбання Ліверпуля в літнє трансферне вікно.
Раніше, гравець Ліверпуля Діогу Жота розбився в автокатастрофі.
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