Англійський Ліверпуль офіційно оголосив про трансфер французького нападника Уго Екітіке. 23-річний форвард перейшов до складу червоних із франкфуртського Айнтрахта. Про це повідомили офіційні канали клубу.

Умови контракту поки не розголошуються, однак, за даними інсайдерів, угода обійшлася англійцям у 95 мільйонів євро.

У минулому сезоні 2024/25 Екітіке провів 48 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 12 результативних передач. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 75 мільйонів євро.

Це перше велике придбання Ліверпуля в літнє трансферне вікно.

Раніше, гравець Ліверпуля Діогу Жота розбився в автокатастрофі.