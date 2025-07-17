Павло Василенко

Трагічно загиблий футболіст Діогу Жота був включений до Зали слави Вулвергемптона. Про це повідомляє клуб Англійської Прем'єр-ліги на своєму офіційному сайті. Португалець загинув разом зі своїм братом в автокатастрофі 3 липня у віці 28 років.

Переможець АПЛ з Ліверпулем розпочав свою кар'єру в Англії на стадіоні «Молинью». У період з 2017 по 2020 рік, виступаючи за Вулвергемптон, Жота забив 44 голи у 131 матчі, що допомогло клубу вийти у вищий дивізіон Англії.

«Це так сумно і неймовірно, що ми хотіли якнайшвидше віддати йому шану. Уболівальники глибоко засмучені його смертю, і ми не бачили причин відкладати це рішення. Ми сподіваємося, що вболівальники Вулвергемптона зрозуміють і погодяться з цим», – заявив Джон Річардс, заступник голови клубу та голова Залу слави Вулвергемптона.

Команда Англійської Прем'єр-ліги також хоче вшанувати пам'ять свого колишнього гравця перед домашнім товариським матчем із Сельтою та у матчі відкриття сезону АПЛ проти Манчестер Сіті.