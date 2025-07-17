Вулвергемптон включив Діогу Жоту до Зали слави
Клуб зробив заяву
близько 16 годин тому
Трагічно загиблий футболіст Діогу Жота був включений до Зали слави Вулвергемптона. Про це повідомляє клуб Англійської Прем'єр-ліги на своєму офіційному сайті. Португалець загинув разом зі своїм братом в автокатастрофі 3 липня у віці 28 років.
Переможець АПЛ з Ліверпулем розпочав свою кар'єру в Англії на стадіоні «Молинью». У період з 2017 по 2020 рік, виступаючи за Вулвергемптон, Жота забив 44 голи у 131 матчі, що допомогло клубу вийти у вищий дивізіон Англії.
«Це так сумно і неймовірно, що ми хотіли якнайшвидше віддати йому шану. Уболівальники глибоко засмучені його смертю, і ми не бачили причин відкладати це рішення. Ми сподіваємося, що вболівальники Вулвергемптона зрозуміють і погодяться з цим», – заявив Джон Річардс, заступник голови клубу та голова Залу слави Вулвергемптона.
Команда Англійської Прем'єр-ліги також хоче вшанувати пам'ять свого колишнього гравця перед домашнім товариським матчем із Сельтою та у матчі відкриття сезону АПЛ проти Манчестер Сіті.