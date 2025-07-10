Водій вантажівки Жозе Азеведу, який стверджує, що саме він зняв відео палаючого Lamborghini, в якому загинули португальські футболісти Діогу Жота та Андре Сілва, прокоментував трагічну подію в інтерв’ю виданню Record.

— Я знімав відео і зупинився, щоб допомогти, але, на жаль, нічого не зміг зробити. Моє сумління чисте. Я знаю, через що пройшов тієї ночі. Чесно, я не знав, хто був у машині. Мої співчуття родинам. Запевняю, вони не перевищували швидкість. Я побачив марку та колір автомобіля. Я щодня їжджу цією дорогою з понеділка по суботу і знаю, що вона у поганому стані. Це темна дорога, але я зміг розрізнити марку й колір машини. На жаль, сталося те, що сталося, — розповів Азеведу

За даними джерела, водій намагався загасити вогонь за допомогою вогнегасника, але безуспішно.

Нагадаємо, трагедія сталася на північному заході Іспанії. За попередніми даними, під час обгону в автомобілі Lamborghini, за кермом якого перебував Жота, вибухнуло колесо. Машина злетіла з траси та загорілася. У салоні перебував і молодший брат Діогу — Андре Сілва, гравець клубу Пенафіел.