Футбольний клуб Олександрія оголосив про підписання центрального захисника Жоселена Беїратче. Новачок прибув із Кот-д'Івуару та підписав контракт до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

24-річний оборонець народився 8 травня 2000 року в Кумасі, передмісті Абіджана. На професіональному рівні виступав за італійський Джорджоне 1911, албанські клуби Тирана та Динамо Сіті, а також молдавський Шериф, який став його останньою командою перед переїздом до України.

У своїй кар’єрі Беїратче провів 144 матчі та забив 4 голи.