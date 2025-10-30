Павло Василенко

Ювентус офіційно оголосив про підписання контракту з новим головним тренером. Туринську команду очолив Лучано Спаллетті.

Ювентус розпочав сезон 2025/26 з Ігорем Тудором на посаді головного тренера. Співпраця тривала недовго. Хорвата звільнили 27 жовтня, наступного дня після поразки від Лаціо з рахунком 0:1. Це була третя поспіль поразка «Старої синьори».

Швидко з'явилися повідомлення, що Спаллетті є головним кандидатом на заміну Тюдора, хоча зв'язалися й з Хаві. Однак виявилося, що іспанець не хотів працювати в Турині. Італієць вирішив інакше, хоча на момент свого відходу з Наполі він стверджував, що це його остання команда Серії А.

Що спокусило Спаллетті? Контракт з Ювентусом підписано до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на 12 місяців. Неофіційно, досвідчений тренер отримуватиме три мільйони євро на рік.

Спаллетті був безробітним з червня, коли покинув збірну Італії. Відхід тренера відбувся після перемоги над Молдовою з рахунком 2:0, якій передувала поразка від Норвегії з рахунком 0:3.

Раніше 66-річний італієць очолював вищезгаданий Наполі, а також Інтер та Рому. Він має один чемпіонський титул Серії А.