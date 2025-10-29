Італійський тренер Лучано Спаллетті найближчим часом стане головним наставником Ювентуса, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо. За інформацією джерела, угоду з 66-річним фахівцем планують офіційно оформити сьогодні, 29 жовтня.

Контракт розрахований до літа 2026 року, а також містить опцію продовження ще на один сезон, якщо туринський клуб зуміє пробитися до Ліги чемпіонів.

Останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він очолював із вересня 2023-го до червня 2025 року. До цього італієць тренував Наполі, Інтер, Рому та зеніт у рф. У 2023 році він став чемпіоном Італії з неаполітанцями, здобувши перший титул клубу за понад три десятиліття.

Нагадаємо, раніше Ювентус звільнив хорватського тренера Ігора Тудора.