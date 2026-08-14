Сергій Разумовський

Угорський Залаегерсег оголосив про підписання українського атакувального півзахисника Данила Кревсуна. Про трансфер повідомила пресслужба клубу.

Сторони уклали довгострокову угоду, розраховану на три сезони. Таким чином, 21-річний футболіст продовжить кар’єру в чемпіонаті Угорщини та отримає можливість регулярно виступати на дорослому рівні.

Кревсун приєднався до нового клубу на правах вільного агента. Українець залишався без команди після завершення співпраці з дортмундською Боруссією, до академії якої перейшов у січні 2023 року. У Німеччині півзахисник провів понад два роки, виступаючи переважно за юнацькі та резервні склади.

У складі команди Боруссії до 19 років Кревсун зіграв 37 матчів. За цей час він забив дев’ять голів і віддав вісім результативних передач. Український футболіст діяв на позиції атакувального півзахисника та вирізнявся активністю в завершальній фазі атак.

За дублюючий склад дортмундського клубу Кревсун провів 62 поєдинки. На його рахунку два забиті м’ячі та чотири асисти. Попри конкуренцію в системі одного з найвідоміших клубів Німеччини, гравець отримав цінний досвід роботи в європейському футболі.

Взимку Боруссія заявила Кревсуна на Лігу чемпіонів, однак за першу команду українець так і не дебютував.