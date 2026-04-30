Сергій Разумовський

Збірна України проведе товариський матч проти Данії 7 червня в Оденсе. Про це офіційно повідомила пресслужба Футбольної асоціації Данії, яка включила поєдинок із синьо-жовтими до програми літніх спарингів національної команди.

Обидві збірні підходять до цієї зустрічі після невдалого відбору на чемпіонат світу 2026 року. Україна завершила боротьбу в плейоф уже на стадії півфіналу, поступившись Швеції. Данія, у свою чергу, дісталася фіналу відбіркового шляху, але там програла Чехії у серії пенальті та також залишилася без путівки на мундіаль.

На початку літа данці проведуть два контрольні матчі. Спочатку, 3 червня, вони зіграють проти збірної ДР Конго, яка кваліфікувалася на чемпіонат світу, а вже 7 червня на своєму полі прийматимуть Україну.

Для української національної команди цей поєдинок матиме особливе значення, адже стане першим після зміни головного тренера. 22 квітня Сергій Ребров залишив свою посаду, а ім’я нового наставника на той момент в УАФ ще мали оголосити пізніше.

Варто відзначити, що на рівні національних команд Данія та Україна не зустрічалися вже понад 20 років. Востаннє вони грали між собою у відборі до чемпіонату світу 2006 року. Тоді українці перемогли вдома з рахунком 1:0, а на виїзді здобули нічию — 1:1.

Водночас у контексті українсько-данських футбольних протистоянь ще свіжими залишаються спогади про молодіжне Євро-2025. На старті турніру збірна України U-21 сенсаційно поступилася одноліткам із Данії з рахунком 2:3, хоча по ходу зустрічі двічі виходила вперед. У підсумку саме та поразка стала однією з ключових причин невиходу української молодіжки з групи.

Раніше також повідомлялося, що збірна України проведе товариський матч із Польщею.