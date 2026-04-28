Денис Сєдашов

Збірна України у червні планує провести два контрольні поєдинки. За інформацією журналіста Віктора Вацка, пріоритетними суперниками для спарингів є національні команди Данії та Польщі.

Наразі триває процес фіналізації домовленостей. Попри обговорення варіанту з одним матчем, тренерський штаб та УАФ схиляються до проведення двох ігор.

Наскільки я розумію, на червень у збірної України заплановано два спаринги, два контрольні матчі. Я не знаю, чи фіналізовані вже домовленості, тому ходила така ідея, щоб зіграти один матч, просто тиждень потренуватись, але, наскільки я розумію, все-таки вони сходяться на двох поєдинках. Нібито сходяться на двох поєдинках, знову ж таки, повторю, не знаю, чи фіналізовані домовленості, підписані контракти. Я чув про те, що будуть ігри з Данією і збірною Польщі. У якій послідовності — не суть, важливо – суперники Данія і Польща. Віктор Вацко

