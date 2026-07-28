Павло Василенко

Зінедін Зідан офіційно став новим головним тренером збірної Франції. Довгоочікуване призначення підтвердив президент Французької федерації футболу Філіп Діалло під час спеціальної пресконференції в Парижі.

54-річний Зідан готуватиме команду до чемпіонату Європи-2028 та чемпіонату світу, який відбудеться у 2030 році.

53-річний фахівець змінив на посаді Дідьє Дешама, який очолював національну команду протягом 14 років. За цей час Франція виграла чемпіонат світу 2018 року, дійшла до фіналу Євро-2016, а також завершила виступ на ЧС-2026 поразкою від майбутнього чемпіона Іспанії у півфіналі.

Першими офіційними матчами Зідана на чолі збірна Франції стануть поєдинки Ліги націй. У вересні французи зіграють на виїзді проти Туреччини та Бельгії, а 2 жовтня проведуть перший домашній матч під керівництвом нового наставника, прийнявши збірну Італії.

Для Зідана це повернення до тренерської роботи після тривалої паузи. Востаннє він працював у 2021 році, коли залишив мадридський «Реал» після свого другого періоду на чолі команди.

Саме з Реалом Зідан досяг найбільших успіхів у тренерській кар'єрі. Він тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів у 2016–2018 роках, а також двічі приводив мадридський клуб до перемоги в чемпіонаті Іспанії. Тепер легендарний француз отримав новий виклик – повернути збірну Франції на вершину світового футболу.