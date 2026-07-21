Володимир Кириченко

Зірковий спеціаліст Зінедін Зідан підписав довгостроковий контракт як новий наставник збірної Франції. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Усна домовленість була досягнута ще в листопаді й ніколи не піддавалася сумніву чи ризику, незважаючи на пропозиції від клубів.

✨🇫🇷 Zinedine Zidane has already signed his long term contract as new France head coach.



Verbal agreement in place since November, never been in doubt or at risk despite clubs calling.



Zizou is back. 🔙 pic.twitter.com/rd9cWgL61D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

В якості гравця Зідан провів 108 матчів за збірну Франції, в яких відзначився 31 голом і 29 асистами. Він виграв з командою чемпіонат світу і Європи.

Останнім місцем роботи Зінедіна був мадридський Реал, який він залишив влітку 2021 року. Він завоював 11 трофеїв на чолі клубу.

Нагадаємо, що коуч збірної Франції Дідьє Дешам залишив свою посаду після завершення чемпіонату світу-2026, на якому команда у матчі за 3-тє місце програла Англії (4:6).

Дешам прощається зі збірною Франції. Зідан вже чекає на своє призначення