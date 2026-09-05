Офіційного дебюту не буде. Усик розповів, чому більше не вийде на поле за Полісся
Мрія фанатів житомирської команди не здійсниться
Зірковий український боксер Олександр Усик, який раніше грав за житомирське Полісся у товариських матчах, вже не готується до офіційного дебюту.
«Чи побачать вболівальники мій дебют на кубковому матчі проти Кудрівки? Ні, не побачите, тому що в мене вже інша посада», – сказав Усик для On-side FM.
Нагадаємо, що у березні цього року Полісся оголосило про призначення 39-річного Усика на посаду першого віце-президента клубу.
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Вперше Олександр Усик зіграв за Полісся у товариському матчі проти Вереса (2:1) на Winter Cup ще у лютому 2022 року.
Також у січні 2026 року на зборах в Іспанії житомиряни проводили товариський матч проти представника MLS Ванкувер Вайткепс. Усик вийшов на поле на 75-й хвилині, замінивши Миколу Гайдучика, і провів на полі близько 15 хвилин.
Наразі Полісся посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 12 очок.
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