Павло Василенко

Зірковий український боксер Олександр Усик, який раніше грав за житомирське Полісся у товариських матчах, вже не готується до офіційного дебюту.

«Чи побачать вболівальники мій дебют на кубковому матчі проти Кудрівки? Ні, не побачите, тому що в мене вже інша посада», – сказав Усик для On-side FM.

Нагадаємо, що у березні цього року Полісся оголосило про призначення 39-річного Усика на посаду першого віце-президента клубу.