Укранський боксер-важковаговик Олександр Усик (25-0, 16 КО), який також обіймає посаду віцепрезидента Полісся, звернувся до гравців клубу після нічиєї у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3). Його слова передає пресслужба клубу.

І сміливіше. Дехто з вас отримує офігенний момент, і він трошки боїться. Та це нормально, ми команда. Трошки вище, слава Богу, далі. Але потенціал, як сказав Петрович, тренер, неймовірний. Сміливіше і впевненіше.

Ви можете це зробити, просто у декого із нас, у людей, є такий момент, що я трошечки не буду це робити, ну от невпевненість. Ніфіга, ви всі впевнені, ви – тигри. Ну, в даному випадку вовки, бо тигри є в зоопарку і цирку, а вовки не завжди. В цирку взагалі їх немає. Кажуть, є. Ні, то лайки.

Ви, хлопці, неймовірні. Офігенна гра, емоції. Я чув людей, але як спортсмен я розумію, що ви можете забирати, тому що дехто в другий тайм вийшов і трошки як спали. Ніфіга. Дякую вам.