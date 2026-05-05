Сергій Разумовський

Апеляційний комітет УАФ залишив у силі рішення про технічну поразку Олександрії у матчі 17-го туру УПЛ сезону 2025/2026 проти Оболоні. Про це повідомив генеральний директор київського клубу Олександр Різниченко.

За словами менеджера, апеляцію Олександрії на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ було відхилено. Таким чином, команді зараховано технічну поразку з рахунком 0:3. Різниченко підтвердив, що рішення Апеляційного комітету вже ухвалене.

Так, вже є рішення Апеляційного комітету УАФ. Олександрії призначено технічну поразку з рахунком 0:3, – заявив Різниченко в коментарі UA-Футбол. Олександр Різниченко

Нагадаємо, матч Олександрія – Оболонь мав відбутися 23 лютого 2026 року на стадіоні КСК «Ніка» в однойменному місті. Однак головний арбітр зустрічі Володимир Новохатній скасував проведення гри через незадовільний стан газону.

Після цього рішення Оболонь має отримати три очки. У турнірній таблиці УПЛ київська команда підніметься на 11-те місце, маючи 27 балів.