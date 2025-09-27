Олександрія мінімально здолала Полтаву
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 18 годин тому
Фото - ФК Олександрія
Олександрія святкувала домашню перемогу над СК Полтава у рамках сьомого туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних Кирила Нестеренка.
Перемогу господарям приніс гол Теді Цари на 45+2-й хвилині, який впритул вразив ворота суперника після прострілу з флангу від Андрія Кулакова.
Олександрія посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі сім очок.
Полтава, у свою чергу, йде на 14-й сходинці відстаючи від «містян» на три бали
УПЛ, 7-й тур
Олександрія – СК Полтава – 1:0
Гол: Цара, 45+2.