Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок підбив підсумки сенсаційної нічиєї у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (2:2). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Дуже сумно, бо, якщо чесно, у другому таймі «Олександрія» перейшла центр поля, мені здається, два-три рази, можливо, завдала там кілька ударів – і забила нам. Якщо чесно, дуже прикро такі м'ячі пропускати та втрачати такі перемоги.

Якщо чесно, то на всі ігри потрібно налаштовуватись однаково, грати на перемогу. Звісно, що в кубкових матчах, можливо, більше відповідальності, бо другого шансу в тебе взагалі не буде, ти можеш вилетіти. У чемпіонаті ми втратили очки, але не треба опускати голови, треба рухатись далі.

Щодо голу на 12-й секунді… Та що відчув? Буває таке… Сєрий Булеца, мені здається, очі закрив та з лівої вдарив – влучив класно, дуже красивий гол вийшов. На жаль, ми не розібрали гравців та в центр м'яч вибили, що не можна робити, і послідовність наших помилок призвела до голу, можна так сказати.

Пенальті на мені – стовідсотковий, але ми не забили сьогодні ті моменти, які мали забивати. Я думаю, що ми награли на три чи більше голів, можна так сказати. Але, на жаль, це футбол, і нас покарали за те, що ми не забили свої м'ячі. І тому сьогодні такий рахунок.

Неприємно два матчі поспіль у чемпіонаті втрачати очки. Але через це теж треба пройти, це частина футболу. У нас попереду дуже серйозний та тяжкий матч проти львівських «Карпат».