Сьогодні, 31 липня, відбудеться матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА 2025/26: Партизан прийматиме Олександрію у Белграді. Початок зустрічі — о 22:00.

Напередодні поєдинку з представниками ЗМІ поспілкувався захисник Олександрії Мігель Кампос.

Я думаю, ми готові достатньо, щоб показати, на що ми здатні у матчі-відповіді.

Я відчуваю особисту фізичну відповідальність. І ця відповідальність штовхає мене показувати більш кращу гру. Ми хочемо досягти результату.

Атмосфера на стадіоні буде гарячою. Я доволі емоційний хлопець, але кожен футболіст чекає на такий матч. Буде пристрасть, атмосфера, буде дух єдиноборств. Мені подобаються такі матчі.