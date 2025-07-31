Кампос розповів чого очікувати від повторного поєдинку Олександрії проти Партизана
У першому матчу український клуб програв 0:2
близько 2 годин тому
Сьогодні, 31 липня, відбудеться матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА 2025/26: Партизан прийматиме Олександрію у Белграді. Початок зустрічі — о 22:00.
Напередодні поєдинку з представниками ЗМІ поспілкувався захисник Олександрії Мігель Кампос.
Я думаю, ми готові достатньо, щоб показати, на що ми здатні у матчі-відповіді.
Я відчуваю особисту фізичну відповідальність. І ця відповідальність штовхає мене показувати більш кращу гру. Ми хочемо досягти результату.
Атмосфера на стадіоні буде гарячою. Я доволі емоційний хлопець, але кожен футболіст чекає на такий матч. Буде пристрасть, атмосфера, буде дух єдиноборств. Мені подобаються такі матчі.
Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій УЄФА між Партизаном (Белград, Сербія) та Олександрією (Україна) відбудеться 31 липня 2025 року о 22:00 на стадіоні Партизан.