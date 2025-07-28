Фернандо Енріке перейшов до Олександрії
Бразильський півзахисник підписав контракт до 2028 року
близько 1 години тому
Фернандо Енріке / фото - Олександрія
Футбольний клуб Олександрія уклав повноцінну трансферну угоду з Крузейро, у результаті якої до української команди приєднався бразильський півзахисник Фернандо Енріке.
Контракт із новачком розрахований до 31 травня 2028 року.
Фернандо народився 1 червня 2001 року в місті Сан-Жозе-ді-Міпібу. Свою футбольну кар’єру починав у молодіжній системі Греміо, після чого виступав за Віла Нову Гоянія, Португезу, КРБ (Клубе де Регатас Бразіл) та Крузейро.
Усього на клубному рівні Енріке провів 54 матчі, відзначившись 1 гольовою передачею.
У першому матчі кваліфікації до Ліги конференцій Олександрія поступилася Партизану із Сербії (0:2).
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