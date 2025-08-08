Олександрія продовжує активну роботу на трансферному ринку, щоб зміцнити склад у боротьбі за місце у верхній частині турнірної таблиці УПЛ. Після серйозних кадрових втрат клуб вже підписав кілька новачків, але підсилення може продовжитися.

Як стало відомо Inside UPL, містяни ведуть переговори із Шахтарем щодо оренди 20-річного центрального захисника Миколи Огаркова. Футболіст уже дебютував за основну команду гірників у матчі УПЛ проти Руха та пройшов літні збори в Словенії під керівництвом Арди Турана. Однак через велику конкуренцію в центрі оборони шансів на ігрову практику в нього небагато, тому оренда розглядається як оптимальний варіант.

Додатковим фактором інтересу є ситуація з португальцем Мігелем Кампосом — Олександрія не впевнена, що збереже його до кінця трансферного вікна, і у разі його відходу Огарков може стати якісною заміною.

Крім того, клуб розглядає можливість оренди ще одного перспективного футболіста — 20-річного Дмитра Кремчаніна з Динамо. Переговори перебувають на початковій стадії, але в команді зацікавлені у гравцеві.

Нагадаємо, ключовий легіонер Олександірії вже залишив клуб.