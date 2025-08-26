Олександрія оголосила про перехід форварда Депортіво Тачіра Браяна Кастільйо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт гравця з віцечемпіоном УПЛ розрахований до 31 травня 2028 року з опцією продовження на рік. В новій команді венесуелець гратиме під номером 99.

За даними Transfermarkt, Олександрія виклала з кишені 300 тисяч євро на посилення атакувальної ланки.

Новачок Олександрії розпочав свою футбольну кар'єру у Венесуелі. Виступав в Прімера Дивізіоні за Депортіво Лара та Депортіво Тачира. Всього, в клубній кар’єрі провів 140 матчів, відзначившись 23 забитими голами і 4 асистами.

Кастільйо має досвід гри за збірну Венесуели: 1 матч.

