Лунін повернувся в Ов'єдо. Новачок Ла Ліги дав бій Реалу
«Вершкові» дотиснули опонента
близько 1 години тому
Ов'єдо в рамках 2 туру Ла Ліги на власному полі приймав Реал. Зустріч завершилась з рахунком 0:3.
Наставник Реала Хабі Алонсо в цьому матчі не став давати ігрову практику Андрію Луніну, який 5 років тому допоміг астурійцям втриматись у Сегунді в ковідний сезон.
Новачок Ла Ліги тримався до 37-ї хвилини, коли Мбаппе відгукнувся на передачу Гюлера і Кіліан пошив в дурні двох захисників, відправивши м'яч у сітку воріт.
Ов'єдо після пропущеного намагалось чинити супротив Реалу, поки залишались сили. Ближче до завершення гри дубль Мбаппе і гол Вінісіуса встановили підсумковий рахунок в протистоянні.
Ла Ліга. 2 тур
Ов'єдо - Реал 0:3
Голи: Мбаппе, 37, 83, Вінісіус, 90+3
