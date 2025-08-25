Ов'єдо в рамках 2 туру Ла Ліги на власному полі приймав Реал. Зустріч завершилась з рахунком 0:3.

Наставник Реала Хабі Алонсо в цьому матчі не став давати ігрову практику Андрію Луніну, який 5 років тому допоміг астурійцям втриматись у Сегунді в ковідний сезон.

Новачок Ла Ліги тримався до 37-ї хвилини, коли Мбаппе відгукнувся на передачу Гюлера і Кіліан пошив в дурні двох захисників, відправивши м'яч у сітку воріт.

Ов'єдо після пропущеного намагалось чинити супротив Реалу, поки залишались сили. Ближче до завершення гри дубль Мбаппе і гол Вінісіуса встановили підсумковий рахунок в протистоянні.

Ла Ліга. 2 тур

Ов'єдо - Реал 0:3

Голи: Мбаппе, 37, 83, Вінісіус, 90+3

