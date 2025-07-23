Олександрія та Партизан заборонили гостьовим фанатам відвідувати матчі Ліги конференцій
В Катовіце та Белграді
38 хвилин тому
Матчі 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА між Олександрією та Партизаном відбудуться без присутності гостьових уболівальників, повідомляє офіційний сайт віцечемпіона України.
Таке рішення було прийнято організаторами турніру та обома клубами після всебічного аналізу питань безпеки.
З метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не буде дозволено відвідувати ці поєдинки.
Поєдинки 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Олександрією та Партизаном відбудуться 24 липня в Катовіце та 31-го у Белграді
УЄФА назвав арбітрів на матч відбору Ліги конференцій Олександрія – Партизан.
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