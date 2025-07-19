УЄФА назвав арбітрів на матч відбору Ліги конференцій Олександрія – Партизан
Поєдинок відбудеться найближчого четверга
близько 17 годин тому
Фото: Getty Images
УЄФА на офіційному сайті представила бригаду арбітрів, яка працюватиме на першому матчі Олександрія та Партизана в другого раунді кваліфікації Ліги конференцій.
Поєдинок обслуговуватиме естонська бригада на чолі з головним суддею Йоонасом Яановіцем.
Асистентами рефері стануть Арон Хярсінг та Вейко Митсник. Четвертим арбітром УЄФА обрала Крісто Кюлльястінена.
Матч між клубами відбудеться 24 липня на стадіоні «ГКС Катовіце». Розпочнеться гра о 20:00 за київським часом.