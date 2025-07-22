Колишній спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів про своє рішення не продовжувати співпрацю з віцечемпіоном України. Його слова наводить Sport.ua.

Ще торік ми домовилися про певні умови. Я чітко запитав, що від мене очікується. Я прийшов не один – зі своєю командою працівників.: скаут, тім-менеджер, працівники для академії. І завданням нашої команди було домогтися максимально можливого результату.

Ми підписали досвідчених гравців, які одразу дали результат. А вже на новий сезон клуб вирішив змінити вектор розвитку: омолодити склад, зменшити фінансові витрати. В цій концепції я себе не бачив, і моя роль стала неактуальною, - розповів Телько.