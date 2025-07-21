Олександрія та Полісся дізналися потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій
Відбулося жеребкування відбору ЛК
близько 10 годин тому
Фото: УЄФА
Стали відомі потенційні суперники Полісся та Олександрії в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.
Якщо Полісся пройде Санта Колому, то зустрінеться з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).
Якщо Олександрія пройде Партизан, то зустрінеться з невдахою пари Мідтьюлланн (Данія) – Гіберніан (Шотландія)
Якщо Шахтар не пройде Бешикташ у Лізі Європи, то потрапить до Ліги Конференцій і зіграє з переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Калью (Естонія).
Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть у четвертий раунд відбору турніру, а команди, що програють, залишать єврокубки.