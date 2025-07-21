Павло Василенко

Стали відомі потенційні суперники Полісся та Олександрії в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.

Якщо Полісся пройде Санта Колому, то зустрінеться з переможцем пари Пакш (Угорщина) – Марібор (Словенія).

Якщо Олександрія пройде Партизан, то зустрінеться з невдахою пари Мідтьюлланн (Данія) – Гіберніан (Шотландія)

Якщо Шахтар не пройде Бешикташ у Лізі Європи, то потрапить до Ліги Конференцій і зіграє з переможцем пари Сент-Патрікс (Ірландія) – Калью (Естонія).

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 і 14 серпня. Переможці вийдуть у четвертий раунд відбору турніру, а команди, що програють, залишать єврокубки.