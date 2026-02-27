Олександрія вперше висловилась після зірваного матчу з Оболонню
Аутсайдеру УПЛ загрожує технар
близько 5 годин тому
Фото - ФК Олександрія
Олександрія представила свою позицію стосовно матчу 17 туру УПЛ проти Оболоні, який не вдалося зіграти через промерзле поле.
Віцечемпіон УПЛ розповів всю хронологію подій та навів свої аргументи, чому даний інцидент підпадає під форсмажор.
В таборі Олександрії вважають, що різкий перепад температури, сильні опади і танення грунту є аномальними, відкидаючи звинувачення представників Оболоні в недбалості.
Оболоні було запропоновано вирішити конфлікт за спортивним принципом, пообіцявши компенсувати витрати на повторний приїзд в Олександрію.
КДК УАФ відтермінував розгляд справи по матчу Олександрія – Оболонь.