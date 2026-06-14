Сергій Разумовський

Карпати, за інформацією «ТаТоТаке», обійшли конкурентів у боротьбі за підписання вінгера Олександрії Папи Ндіаги Яде та наблизилися до фіналізації угоди. За даними джерел видання, першим активний інтерес до 26-річного флангового нападника проявляв срібний призер сезону-2025/26 ЛНЗ. Втім, львівський клуб увійшов у переговорний процес пізніше й діяв наполегливіше, що дозволило перехопити ініціативу на вирішальній стадії.

Між Карпатами та Олександрією досягнуто принципової домовленості щодо трансферу, а нині «леви» ведуть перемовини з футболістом про умови особистого контракту. Якщо сторони узгодять фінальні деталі, перехід може бути оформлений у найближчій перспективі.

За наявними відомостями сума трансферу гравця національної збірної Мавританії становитиме приблизно 0,7 млн євро. Це додатково підтверджує іншу інформацію ТаТоТаке: в угодах легіонерів Олександрії відсутні пункти, які дозволяють автоматично припиняти співпрацю з клубом у разі пониження в класі.

Раніше Олександрія вилетіла з УПЛ, програвши перехідні матчі проти Лівого Берега.