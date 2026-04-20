Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував дії своєї команди після домашньої поразки від Вереса у матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (0:3). Наставник зізнався, що результат зустрічі став повною несподіванкою, а гру своєї команди він назвав найгіршою за останній час. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я вважаю, що ніхто не очікував цього результату. Ключові причини (поразки) будемо розбирати, коли переглянимо спокійно цей поєдинок. Повторно, спокійно. Але…З трьох останніх поєдинків це найгірший. Ми, навпаки, думали, що не треба сильно налаштовувати, тому що всі розуміють становище, в якому команда знаходиться.

І Іван Сергійович (Кузьменко) зайшов перед матчем в роздягальню. Це теж було і мотивацією, і стимулом, те, що він сказав… Чесно кажучи, дуже прикро. Дуже важко щось коментувати

Ключові моменти? Фізичний стан вимагає кращого. Я не розумію, просто важко достукатися до легіонерів. Ми сподівалися в більшій мірі на них, як в захисті починати атаки, так і грати при обороні. І атакувальна ланка.

У нас було 4 гравці, на яких ми дуже сильно сподівалися. На жаль, нічого з цього не вийшло. І пропустили гол, і знов, таки, напевно, психологічно десь була проблема в тому плані, що боятись грати у футбол. І те, що вийшло, такий результат…Якби до гри мені б хто сказав — не повірив би… Нічого, ще є шість поєдинків. Ще є шанс для того, щоб грати в перехідних поєдинках.