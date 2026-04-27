Оприлюднено рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2026 році
Список очолює клуб українського голкіпера
Авторитетний портал Sportico опублікував рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2026 році.
Видання, що спеціалізується на висвітленні спортивного бізнесу, складало список за допомогою загальнодоступної фінансової звітності клубів, публікації Football Money League від Deloitte, даних, зібраних експертом з футбольних фінансів та власних оцінках.
Натомість дохід кожного клубу у сезоні складається з трьох основних категорій: ТВ-прав, комерційних коштів та доходів від матчів.
У топ-50 рейтингу найбільше представництво має МЛС – 18. Однак жодна команда не потрапила у десятку найкращих. На вершині опинився «Реал», який оцінюється у 7,7 мільярда доларів, а у топ-10 – шість клубів з АПЛ.
Найдорожчі футбольні клуби світу у 2026 році: топ-10
1. «Реал» – 7,7 млрд доларів
2. «Барселона» – 6,65 млрд
3. «Манчестер Юнайтед» – 6,47 млрд
4. «Баварія» – 5,78 млрд
5. «Ліверпуль» – 5,74 млрд
6. «Манчестер Сіті» – 5,7 млрд
7. «Арсенал» – 5,43 млрд
8. «ПСЖ» – 5 млрд
9. «Челсі» – 4 млрд
10. «Тоттенгем» – 3,5 млрд
